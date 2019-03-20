毛利率大減＋一次性提列手機損失 華碩上季陷入虧損 每股虧3.8元

PC 品牌大廠華碩 (2357) 公告財報，去年第四季因一次性提列手機業務逾 62 億元損失，導致單季虧損 28.19 億元，每股虧損 3.8 元。累計全年獲利縮減至 42.35 億元，年減 73%，EPS 為 5.7 元。華碩週三 (20 日) 召開線上法說會，除了公告去年財報之外，也給出第一季的出貨目標，因進入淡季，PC 產品線業績將較上季減少 5-10%。板卡等零組件業務則季減約 5%。不過，因手機業務轉向高階與電競手機發展，因此這次法說會中並未給出季度業績目標。



華碩發展品牌手機 ZenFone 遭遇中國品牌強力競爭，導致銷售不如預期，導致上季一次性提列逾 62 億元損失，前執行長沈振來更因而辭職。而上季品牌營收 880.99 億元，季減 6%，年減 15%，毛利 36.53 億元，較第三季大幅衰退 67%，較前一年同期衰退亦高達 74%。



而上季本業虧損達 63.45 億元，稅後虧損 28.19 億元，每股虧損 3.8 元。就獲利率來說，第四季毛利率僅剩 4.1%，較之第三季的 11.7% 與同期的 13.7% 大幅減少，營益率為負的 7.2%。