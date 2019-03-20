〈台灣CEO調查〉近半數台灣CEO看衰未來1年景氣 貿易衝突成最大隱憂

資誠聯合會計師事務所今 (20) 日發布《2019 資誠台灣企業領袖調查報告》，245 位參與調查的台灣企業家中，47% 的受訪者認為未來一年經濟成長將面臨衰退，較去年僅 8% 受訪者認為景氣大幅增加，也較全球約 29% 受訪者看壞景氣來得高。

調查結果顯示，台灣企業認為對企業構成威脅的前三大因素分別為貿易衝突 (36%)、地緣政治 (29%) 與政策不確定 (25%)，而去年被企業認為第三大威脅因素的法規過度監管 (23%)，今年比重則降至 17%。

調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，這份問卷是從去年第 4 季開始調查，當時正值美中貿易戰，因而新增貿易衝突與政策不確定性，也讓貿易戰與政策不確定性取代民粹與匯率，成為威脅企業的新因素。

面對政經環境變化，企業也採取因應措施應對，4 成企業表示將從調整供應鏈與採購策略著手，39% 企業會將成長重心移到其他市場，另有 29% 的企業則計畫將生產地移轉到其他市場。

在海外市場部分，台灣企業家認為重要的前五大海外市場分別為中國、美國、日本、越南與德國，其中，中國仍是企業眼中的關鍵市場，75% 的企業家認為中國是影響整體成長最重要的國家，美國的重要性則從去年的 59% 降至 52%，值得注意的是，越南在企業眼中的重要性從去年的 9% 增加至 18%，讓越南擠下德國，成為企業眼中第四重要的市場。