GTX 1660上市 微星、技嘉、華碩、動力-KY業績添勁 GTX 1650 4月登場

輝達 (nVIDIA) 陸續推出採用圖靈 (Turing) 架構的平價版 GPU，繼 GeForce GTX 1660 Ti 上市之後，週五 (15 日) 宣布推出 GTX 1660，板卡大廠微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 與顯卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)業績再添動能。此外，據悉輝達 4/30 將接續推出低階的 GTX 1650，兩款皆主打 300 美元以下的玩家市場。就目前的測試來看，GTX 16 系列性價比明顯優於前代產品。而 GTX 1660 延用 GTX 1600 Ti 的架構與創新設計，平均速度比 GTX 960 快 130%，為舊電腦升級的完美方案。



輝達指出，售價自 219 美元起的 GTX 1660 搭載 6GB GDDR5 VRAM 記憶體、1408 個 CUDA 核心與接近 1.8 GHz 的超頻時脈。在 1080p 解析度下，速度平均比 GTX 1060 3GB 產品快 35%，相比 Maxwell 架構的 GTX 960 更是快了 130%。同時，GTX 1660 在 1080p 解析度下能發揮足夠的效能，能夠暢玩最新的遊戲大作，呈現各種不同的繪圖細節。



輝達表示，GTX 1660 已透過華碩、EVGA、技嘉、微星以及 Zotac 等業者正式推出。台灣區產品售價自新台幣 7450 元 (含稅) 起，實際售價依設計、功能與地區不同而有所差異。