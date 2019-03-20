【華冠投顧】台指期拉高結算，盤面個股表現為主!

美股昨晚漲多震盪，台股今日周三逢台指期結算，在權值股護航下，加權指數創今年新高，台指期拉高結算，終場上漲 39 點，以 10551 作收，成交量 1189 億元，小幅增加。

上周回測月線有撐後，上周二說大盤轉強，接著一路上漲創新高，昨日也說，一切攏是為了今日三月台指期結算，結果... 大盤再創新高 10556 點，收盤幾乎拉到最高結算，空方全軍覆沒被軋，多方大獲全勝。接下來... 觀察大盤短線指標已頂到天，出現嚴重超買過熱，是有拉回修正機會，不過時序進入 3 月下旬開始至 4 月下旬，是融券強迫回補高峰之時，對於台股有一定的支撐力道。

盤面焦點: 台積電股價表現相對強勢，震盪收高，終場收在 242 元，漲 1.5 元，並創 5 個多月新高價。光學鏡頭廠股王大立光 (3008) 股價創高後走低，終場收在 4695 元，跌 25 元，另一玉晶光 (3406) 股價同步走跌，收在 344 元，跌 9 元。離岸風電概念股，上緯投控 (3708) 奔漲停 105.5 元，永冠 KY(1589)，世紀鋼 (9958) 與大成鋼 (2027) 股價走勢強勁，同步大漲逾 4%。其餘強勢股: 正達 (3149)，晶心科 (6533)，淳安(6283)，英濟(3294)，矽瑪(3511)，上詮(3363)，松上(6156) 及晶彩科 (3535) 等股價漲停，表現不錯。

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