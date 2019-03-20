台股盤中－台指期結算在即追價保守 高低價差不到40點狹幅震盪

投資人靜候美國聯準會 (Fed) 為期兩天的決策會議，加上台指期今 (20) 日即將結算，台股出現觀望，盤面上焦點落在股王大立光領軍光學股發光，不過追價氣氛保守，讓加權指數力撐平盤之上狹幅震盪，高低價差不到 40 點。

美國聯準會 Fed 決策會議登場，市場預期聯準會將維持鴿派政策，升息機率不大，但中國大陸在貿易談判中抵拒美方要求的報導干擾，美股今晨漲跌互見，其中道瓊和 S&P500 指數都小跌，那斯達克指數小漲，只有費城半導體指數上漲超過 1% 較為帶勁。

費城半導體指數續揚，不過連動到台股，龍頭股台積電和鴻海都在平盤附近震盪，只有股王大立光因為有外資相挺，喊出喊出本波新天價 5850 元，讓大立光今天持續強勢漲逾 1%，盤中最高來到 4810 元。

大立光登高一呼，二線光學股也跟進扮演多頭火種，亞光鏡揚超過 6%，今國光、揚明光、聯一光都連袂走揚。

昨天獲外資大舉搶進的金融股，今天熄火，不過富邦金、國泰金還是持續小漲，惟多檔金控股包括開發金、玉山金、元大金、新光金等都回跌，但賣壓不重，讓金融類股指數在平盤上下震盪劇烈。

整體來說，台股今天雖然追價意願不高，但是也惜售，多方表現相對積極，指數已連續 2 日站上年線，下方短期均線 5 日、10 日、月線持續墊高，今天台指期結算在即，外資可說是大獲全勝，預期在高檔結算可期。不過，要留意的是，技術指標 6 日 RSI、12 日 RSI 走軟下彎，高檔壓力區累積近一年的套牢賣壓，短線震盪難免，仍需時間與攻擊量擴增來化解。