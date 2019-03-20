國泰金經濟信心調查 3月股市樂觀情緒升至-12.7為2017年12月來高點

美中貿易談判偏正面方向發展，聯準會 (FED) 政策態度轉偏向寬鬆，以及英國硬脫歐的風險下降，台股跟隨全球股市回升，國泰金 3 月份國民經濟信心調查顯示，台股指數都持穩在 10,200 之上，提供民眾經濟信心支撐，股市樂觀情緒、風險偏好指數連兩月彈升，各來到 - 12.7 及 - 3.6 的水準，分別為 2017 年 12 月及 2018 年 4 月以來的高點。最新景氣對策信號代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，景氣領先、同時指標持續下跌，2 月製造業採購經理人指數仍處在 50 以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱，所幸美中雙方在貿易相關議題上朝向正面發展，3 月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示，民眾經濟信心連續兩個月同步走升且升幅擴大，分別來到 - 10.4 及 - 7.1 的水準。



民眾對於未來六個月的就業展望信心持續上揚至 - 25.7，對於薪資展望樂觀指數也已經連續四個月處在正值，經濟信心與就業市場信心的支撐下，民眾消費意願也同步回溫，其中大額消費意願指數為 2.2，連續兩個月處在代表樂觀的正值。



民眾對今年經濟成長率的預期平均值依舊維持在 2.2%，雖然 OECD 再下調全球經濟展望，民眾對於台灣經濟成長率的平均預期值依舊維持在 2.2%，認為可能會跌破 2% 的比例也續降至 26%；在通膨方面，認為明年通貨膨脹率會超過 1% 的民眾僅有 42.1%，平均通膨預期值也降至 1%，過去三個月的平均值都是 1.1%，略高於主計總處的預測值 0.73%。



此次國泰金針對房市調查，約 40% 的民眾認為過去半年及未來半年的房價仍將在正負 3% 之間盤整，認為過去半年、未來半年房價漲幅超過 3% 的比率，分別明顯上升至 38.9% 及 39.4%，高於 2017 年調查時的 23.5% 及 24.1%，反應在近期民眾的買賣房意願指數上，同步出現趨勢小幅回升的跡象。

