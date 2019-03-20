國泰金估台灣利率不變 降息要看一個關鍵點

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日舉行第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，由於台灣央行明天將召開理監事會公布利率決策，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，目前我國沒有升息急迫性，預期此次利率仍將維持不變，至於有些降息聲浪傳出，徐之強則點出出現「連續兩季 GDP 衰退，央行才有可能降息。」

徐之強表示，年初以來，美中貿易戰風險暫獲舒緩，加上主要央行貨幣政策傾向轉趨寬鬆，全球主要股市出現反彈，舒緩了台灣原本一度緊縮的金融情勢。

展望今年，徐之強認為，全球經濟成長動能持續疲弱，成長的下行風險仍未消除，且台灣領先指標持續下滑並低於長期趨勢水準，因此該研究團隊對台灣第一季經濟成長動能的看法仍先對保守，並研判 3-6 月經濟氣候出現陰的可能性能高，但出現雨的平均機率降到 10% 以下，認為未來景氣動向有機會稍加改善。

對於今年全年的經濟成長率 (GDP) 預測，徐芝強表示，維持 2.2%，但微幅下調預測上緣，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.5%-2.5%，比原本預估的 1.5%-2.7% 略有調整。

至於央行明天將理監事會議，各界都關注是否升降息，徐之強表示，近期金融市場風險偏好回升，且市場普遍預期 Fed 今年將維持利率不變。而台灣部分，該團隊預測，目前我國沒有升息急迫性，央行在 3 月將維持利率不變，且升息的可能性已明顯降低，甚至低於今年降息的可能性。

也就是說降息可能性升高，至於央行何時會降息，徐之強認為，「連續兩季 GDP 衰退，央行才有可能降息。」目前看起來降息機率也還不高，所以預期明天利率仍可望維持不變。

徐之強表示，影響今年經濟成長共有 5 大因素，分別為：一、美中貿易談判雖暫緩解，但惡化風險依存；二、Fed 仍未完全放棄升息，與市場預期落差恐造成金融情勢短期動盪；三、中國持續推出較為寬鬆的財政或貨幣政策，但實際效果仍待觀察；四、德國成長動能仍弱，且英國脫歐風險不可輕忽；五、是國內總統大選接近，候選人對財經與兩岸政策的爭辯更白熱化。