鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 11:34

國泰金控 (2882-TW) 今 (22) 日公布 2025 年 12 月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願微幅下滑，近月全球股市區間震盪，使得股市樂觀情緒與風險偏好下降。年終將至，關於民眾對明年薪資調幅的預期，調查結果顯示，46% 預期 2026 年經常性薪資所得會調升，但僅 8% 預期幅會高於 3%。

國泰金控(2882-TW)今(22)日公布2025年12月國民經濟信心調查結果。(圖/國泰金控)

國發會最新公布的 10 月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至 - 7.3，展望樂觀指數走低至 - 6.9。大額消費意願指數降低至 10.0，耐久財消費意願指數走弱至 - 12.7。另一方面，買房意願續微揚至 - 41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至 - 34.0。

主計總處於 2025 年 11 月 28 日預估台灣 2026 年經濟成長率 3.54%，通貨膨脹率 1.61%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2026 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.56%，僅有 28% 的民眾認為 2026 年經濟成長率會高於 3%；而民眾對於 2026 年平均通膨預期值為 2.17%，有 53% 的民眾認為 2026 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2026 年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至 25.1，風險偏好指數同步走弱至 18.1。

年終將至，關於民眾對明年薪資調幅的預期，調查結果顯示，48% 民眾認為 2026 年每月經常性薪資維持不變，46% 預期 2026 年經常性薪資所得會調升，其中 8% 預期幅會高於 3%。