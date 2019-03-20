國票金昨鉅額轉帳14.5萬張 大股東旺旺集團財務規劃

國票金 (2889) 昨(20)日盤後鉅額轉帳達 14.5 萬張，市場傳出大股東之一旺旺集團透過銀行海外信託基金帳戶所持有的持股，因到期後轉帳所致，純屬大股東財務規劃。國票金目前主要股東結構為：旺旺集團、美麗華集團、耐斯集團、公股等四大股東，早期官股持股最高達 16%，後來持續減持，持股比重降至 1 成左右，2017 年間一度傳出寶佳機構在市場敲進國票金，持股比率約 1%，引發諸多聯想，後來則是獲利了結出場。



國票金自結 2 月稅後盈餘 1.68 億，累計前 2 月份稅後盈餘 3.55 億，每股稅後盈餘 0.13 元，2 月底每股淨值 11.85 元。各家子公司獲利情形如下：國票 2 月份自結稅後盈餘 1.44 億，累計前 2 月份稅後盈餘 3.19 億元，每股稅後盈餘 0.18 元；國票證 2 月份自結稅後盈餘 2763 萬元，累計前 2 月份稅後盈餘 4802 萬元，每股稅後盈餘 0.06 元；國票創投 2 月自結稅後盈餘 2440 萬元，累計前 2 月份稅後盈餘 4454 萬元，每股稅後盈餘 0.29 元。