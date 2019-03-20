晶華打樁成長第3隻腳 揮軍日本衝零售 樂觀估業績增4成

連鎖飯店餐飲集團晶華 (2707-TW) 今 (20) 日宣示，自行開發的冷凍包和常溫包將進軍日本精品超市連鎖通路和電商，最快 5 月上線，同時，也將在台灣量販通路上架，成為今年二大零售成長動能；由於目前晶華整體零售約 7000 萬元，晶華透露，內部已定下今年上看 1 億元的目標，成長幅度逾 40%。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正指出，目前集團整體零售銷售約 2000 多萬元，此外還有三節送禮的月餅、觀光客伴手禮等零售約 5000 萬元，為了擴大銷售版圖，今年決定要進軍日本市場，旗下牛肉麵冷凍包、常溫包，以及新開發的肉燥常溫包，最快 5 月就能看到在日本高端超市上架，同時也將進軍日本電商，藉此快速觸及更廣泛的消費族群。

另一方面，晶華日前與 7-ELEVEN 合作銷售晶華牛肉麵禮盒，成功熱賣 5 萬盒，內部決定不再侷限於自家通路和百貨內的精品超市，今年有機會再進一步擴大至家樂福等量販通路上架。

吳偉正說，在台灣和日本均擴大銷售通路後，內部已定下全年零售業績上看 1 億元的目標，較去年的 7000 餘萬元約成長 40%，成為住房和餐飲既有營業場域之外，最具潛力的成長動能。

為了在日本打響知名度，晶華 3 月 26 日起先攜手日本蔦屋書店在其東京涉谷店內餐開始販售，為期 1 個月，作為進軍日本的第一步，第二階段蔦屋書店將規劃在日本各地的據點陸續推出晶華牛肉麵限定期間銷售，以增加晶華牛肉麵知名度。