國票金自結1月EPS 0.07元 攜手日本樂天 搶純網銀執照

國票金 (2889)1 月自結稅後盈餘 1.87 億元，每股稅後盈餘 0.07 元，1 月底每股淨值 11.78 元，攜手日本樂天申設純網銀設立，於昨(14) 日送件，以擴展銀行業務。各子公司獲利情形如下：國票金 1 月份自結稅後盈餘 1.87 億，每股稅後盈餘 0.07 元；國票證 1 月份自結稅後盈餘 2039 萬元，每股稅後盈餘 0.03 元；國票創投 1 月份自結稅後盈餘 2014 萬元，每股稅後盈餘 0.13 元。



國票金為上市櫃 15 家公控公司唯一以票券為主體，沒有銀行子公司者，長期以來試圖尋併其他銀行，以彌補銀行業務發展，惟購併價格、官股不願點頭… 等因素，致使收購案功敗垂成。



金融科技進步，政策開放純網銀的設立，讓國票金有了發展銀行業務的契機，斥資 49 億元，攜手日本樂天銀行、樂天信用卡共同發起設立純網路銀行，成立資本額 100 億元樂天國際商業銀行，持股比重約 49%，並找來前第一金 (2892) 總經理、台北富邦銀獨董簡明仁出任網銀董事長。



有意爭取兩張純網執照的三家純網銀業者不約而同在昨日送件，三家業者分別為連線商業銀行、將來商業銀行、樂天國際商業銀行。將來商業銀行由中華電 (2412) 主導，持有 41.9% 股權，兆豐銀為銀行業的最大股東，持股比重約 25.1%，其他股東為新光金 (2888) 集團占 14%、全聯 14%、凱基銀 7%。



連線商業銀行 (LINE Bank) 則以台灣連線金融科技 (LINE Financial) 為最大股東，持有 49.9% 股權，銀行業者最大股東台北富邦銀，持股比重 25.1%，以及中信銀、聯邦銀與渣打，分別持股 5%，金管會訂於 6 月底前公佈兩家獲准申設名單。