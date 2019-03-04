國票金董座魏啟林：純網銀打的是服務戰 非價格戰

純網銀執照放發，讓旗下沒有銀行業務的國票金 (2889) 有了擴展該業務契機，國票金董事長魏啟林談到，兩年前得知政策有意開放純網銀，透過資料蒐集發現日本樂天集團在 Global Finance Magazine、The Asian Banker 多屆評比為最佳網銀，試圖與對方接觸促成此次合作，所籌組「樂天國際商業銀行」不打價格戰，而是訴求服務戰，亦會把日本所累積資安工程引進到台灣，並成立研發中心，維護後續資安系統。樂天集團、國票金的純網銀磨合了兩年，魏啟林強調：「雙方已經是一個團隊，為了此次純網銀執行申請，夜間電話會議是常態」，樂天集團在純網銀發展將近十年，在交易監控、詐騙防治、高風險檢測等均建置本身專屬系統，而非依賴其他系統開發商，這是與其他兩個純網銀團隊最大差異之處。



一旦「樂天國際商業銀行」落地台灣，樂天集團也會延續日本經營方式，在台建立專屬技術研發團隊，樂天銀行代表取締役社長暨最高執行役員永井啟之說，日本網銀發展有很多 IT 人才切入，但是並不成功；有些則從金融切入，但因開發速度不夠快，亦未能成功，樂天集團之所以能夠成功，就是把 IT、金融兩者融合，用具體方式來創造獲利。



至於，純網銀開放是否意味市場價格戰再起？魏啟林強調，樂天國票金團隊要打是服務戰而非價格戰，未來策略是線上結合線下、跨國聯盟，以及異業結盟生態系統，尤其樂天銀行、國票金兩者監理單位分屬日本金融廳 (FSA)、金管會，業務執行是受到雙重監理。

