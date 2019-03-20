維田上季獲利飆高 全年EPS站上2元 配息1.8元 股價創掛牌新高

IPC 廠維田 (6570) 美國主力經銷商客戶工廠自動化訂單湧入，上季營收獲利創歷史新高，單季 EPS 逾倍增加至 1 元，全年站上 2 元，董事會決將配息 1.8 元，發放率高達 9 成，刷新掛牌後紀錄，股息殖利率以目前股價計算仍有近 5% 水準。受惠川普美國製造政策激勵，維田美國經銷商客戶去年工廠自動化標準品拉貨大增，其中一主力客戶到了第四季訂單飆高，加上另一家客戶委託設計費用 (NRE) 入袋，推升第四季單月營收一路走高，到了 12 月以 7 千萬元刷新歷史紀錄，累計單季營收達 1.91 億元，季增 35.5%，年增率 44.5%，創歷史新高，單季毛利率跳升到近 40%，激勵獲利勁揚。



資料顯示，維田去年全年營收 6.33 億元，年增 11.4%，創歷史新高，稅後獲利 0.54 億元，年增 74.2%，同步刷新紀錄，EPS 2 元。其中第四季稅後淨利為 0.27 億元，創歷史新高，季增 2.7 倍，年增 4.4 倍，EPS 1 元。因訂單增加，雙率攀升，獲利成長以及配息創高，帶動維田股價近期持續走高，週三 (20 日) 續漲逾 3%，最高來到 38.5 元價位，波段漲幅近 4 成。