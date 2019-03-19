南山人壽淨值比未達標 申請興櫃IPO恐卡關

為強化保險業風險承擔能力，金管會首度將淨值占資產比納入法規標準，要求保險業申請 IPO （首次公開發行股票）時，淨值比須達 5.5% 及同業平均。而目前申請興櫃 IPO 的只有南山人壽，但金管會今 (19) 日公布淨值比高於 5.5% 的壽險公司中，並沒有南山人壽。

壽險業總資產每年以 2 兆元速度成長，但風控能力卻未相對提高，對此，金管會將針對保險業淨值比 (淨值占資產比) 建立「預警性指標」，只要淨值比低於一定標準，就會請來「喝咖啡」，要求增資改善。

就連保險業要申請 IPO 時，都設下包括：最近三年未受主管機關重大處分或遭罰鍰 100 萬元以上、不動產投資比重不得高於 10%、獲利能力符合證交所或櫃買獲利標準、及淨值占資產比率不能低於 5.5% 及同業平均等四大門檻。

金管會今天公布最新統計，截至 2018 年底，淨值對資產比率 (扣除投資型保單) 高於 5.5% 的壽險公司，共有 9 家分別是：友邦人壽、國泰人壽、第一金人壽、保誠人壽、合庫人壽、安聯人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、康健人壽。

不過，值得留意的是，淨值比合格的這 9 家壽險公司都沒有申請 IPO 的需求，倒是要去年 6 月就遞件申請登錄興櫃 IPO 的南山人壽卻未入列，是否會影響正在審查的南山人壽興櫃案？

對此，保險局副局長張玉煇回應，淨值比依法是要看最近期且經會計師簽證或簽核的季報、年報、財報，目前南山興櫃案正在審核，不便針對個案對外做任何評論。