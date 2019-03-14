債券ETF規模5121億元 壽險業就橫掃9成 南山人壽被點名

截至今 (2019) 年 2 月底，上市櫃掛牌的債券 ETF 共 48 檔、規模達到 5121 億元，不過，買盤幾乎都來自壽險業，據金管會統計，光壽險業就吃下高達 5013 億元，占比高達 97.9%；其中，南山人壽被點名高度集中在某一檔債券 ETF，買該檔債券 ETF 幾乎買到 9 成，引來金管會關注。

金管會今天表示，到今年 2 月底，已成立的債券 ETF 有 51 檔，規模 5134 億元，其中已掛牌的有 48 檔，規模 5121 億元；比去年底的 39 檔、3747 億元及前年底的 18 檔、763 億元，大幅成長很多。

金管會表示，掛牌的 48 檔、5121 億元債券 ETF 中，壽險資金就投資了 46 檔、高達 5013 億元，等於高達 97.9% 債券 ETF 被壽險公司橫掃。

金管會表示，壽險業高度集中地投資債券 ETF，因為是投資台幣計價的海外債券，容易忽略匯率風險，保險局正在評估是否調高債券 ETF 的風險係數。

依現行規定，壽險業投資債券 ETF 的風險係數是 8.1，匯率風險則是 6.61，若保險局決議把匯率風險係數拉高，意即投資越多債券 ETF 的壽險公司 RBC 就會下降，一旦低於保險局規範的法定 RBC 200%，壽險公司就要面臨增資壓力。

外傳有些壽險公司會要求投信公司，在信託契約中授權調節配息的時間點跟數量，金管會表示，若有檢舉，會進行了解，也會進一步了解現有的債券 ETF 信託契約中有無此規定。