楊智淵卸任投資長 傳因下屬炒股案倦勤？南山人壽：個人健康因素

南山人壽投資長暨資深副總楊智淵傳出今 (21) 日起轉任董事長特助，外傳是因為南山人壽去 (2018) 年的台股操盤經理人涉嫌炒股案，楊智淵因為下屬弊案而自行處分，千萬元績效獎金泡湯，才萌生退意，對此，南山人壽表示，此次人事異動的安排，單純是考量楊智淵個人健康因素所作的調整，與其他事件並無關聯。

楊智淵在 2011 年 7 月潤成入主南山人壽時被挖角到南山人壽擔任投資長，當時，楊智淵離開了任職 15 年的復華投信，頂著在國內投信業界有「債券天王」的稱號，轉而效力南山人壽。

楊智淵到南山人壽時，南山人壽因為匯兌成本的影響，以 2010 年底財報來看，當時帳上還虧損 140 億元，但在楊智淵近年操盤投資之下，南山人壽不但轉虧為盈，去 (2018) 年 12 月稅前及稅後純益分別為 4.3 億元及 1.2 億元，為唯一賺錢的壽險公司，也使得累積全年稅後純益以 266.73 億元，擠下富邦人壽躍居亞軍，且比起 2017 年全年賺 219.07 億元還成長。

不過，南山人壽去年 7 月中旬爆出台股葉姓操盤經理人於 5 月用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，為此，楊智淵也因為下屬的舞弊而自行處分，千萬元績效獎金泡湯。

今天楊智淵由投資長轉任董事長特助，外傳正是此弊案讓他萌生退意，對此，南山人壽強調，南山人壽原投資長暨資深副總經理楊智淵因健康因素，需要休養。此次人事異動的安排，單純是考量楊投資長個人健康因素所作的調整，與其他事件並無關聯。

南山人壽強調，楊智淵加入南山七年多以來，帶領投資團隊履創佳績，雖卸任投資長一職，但南山人壽借重他在投資管理數十年的豐富經驗，因此安排他轉任董事長特別助理一職，繼續協助公司的投資團隊運作。

南山人壽進一步表示，該公司向來重視優秀人才的栽培與晉升，公司由內部拔擢優秀人才，新任投資長由原南山人壽固定收益投資部副總經理劉慧欣接任。