炎洲擬發每股現金股利0.5元 殖利率約3.57%

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 今 (19) 日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配息 0.5 元，若以今日收盤價 14 元計算，現金殖利率約 3.57%。炎洲董事會並通過擬發行第八次和第九次有擔保轉換公司債，並辦理現增發行新股，以籌資償還銀行借款。

炎洲尚未公布去年財報，但據公開資訊觀測站資料顯示，去年稅後純益為 5.44 億元，年減約 7%，公司董事會今日也通過，去年盈餘擬配發每股現金股利 0.5 元。若以今日收盤價 14 元計算，現金殖利率約 3.57%。

炎洲去年第 3 季受到業外人民幣匯兌損失拖累，加上順勢淘汰產能不佳或老舊設備，使第 3 季營運小幅虧損，稅後虧損 4106.5 萬元，每股虧損 0.08 元。前 3 季稅後純益 3.53 億元，即便第 2 季與第 3 季均陷入小幅虧損，但前 3 季純益仍較 2017 年同期成長 57.5%，每股純益為 0.72 元。

且炎洲去年 10 月出售位於美國加州的廠房，總交易金額為 2910 萬美元，處分利益可達 1272.3 萬美元，可望貢獻去年第 4 季財報每股純益達 0.74 元，意即去年全年 EPS 至少 1.46 元起跳。

此外，炎洲為降低負債比，並保留現金，今日董事會也通過發行第八次和第九次有擔保轉換公司債，發行總額上限皆為 5 億元，發行期間同為 5 年，都將以詢價圈購方式辦理公開銷售，以償還銀行借款。炎洲董事會今日也通過擬辦理現增發行新股，預計發行 4500 萬股，目的同樣用於償還銀行借款。