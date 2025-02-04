蛇年首個資服新兵報到 凱鈿明日每股68元登錄興櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-04 16:27

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資訊軟體服務業者凱鈿 (7737-TW) 將於明 (5) 日以每股 68 元登錄興櫃，凱鈿董事長蘇柏州表示，今年營收有望連續第 8 年維持成長，而虧損狀態已處谷底階段，隨著國際業務和企業用戶擴張、訂閱制營收占比提升，虧損逐步收斂可期。

凱鈿 (KDAN) 的核心業務主要為數位文件管理、電子簽章和數據驅動決策等服務，並結合 AI 功能運用，產品有「KDANDocument」、「點點簽 DottedSign」和「ADNEX」，是全球前五大 PDF 文件服務業者，曾獲選《金融時報》評選為亞太地區高成長企業 500 強之一。

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蘇柏州進一步說明，旗下 KDAN Document 系列提供 KDAN PDF Reader、ComPDFKit 及 ComIDP 等產品，可因應一般使用者、開發者和企業應用需求，並支援跨平台操作，適用於行動裝置與桌上型電腦，兼具技術專業性與服務多樣性。

而「點點簽 DottedSign」提供企業電子簽章服務的數位合約文件簽署平台，符合國內外各國數位⾝分憑證規範與 ISO27001 及 GDPR 等相關資安要求範疇，也獲數位發展部合格認證，目前國內主要企業用戶有雄獅、KKDAY 等。

「ADNEX」則是為企業提供數據驅動⾏銷解決⽅案與策略顧問服務，透過全通路數據清理、使用者歷程、AI 預測分析和媒體⾏銷策略，協助品牌達到最⼤化企業數據的商業價值。