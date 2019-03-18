統一超推超跑、可樂等品牌聯名店 四強聯手 業績有望增三成

統一超 (2912)7-ELEVEN 創新店型再創新！7-ELEVEN 耗時逾一年，攜手與「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，四強聯手，打造全球獨一無二與便利商店異業結合的「品牌聯名店」，從店外延伸到店內都能感受到不同的品牌精神與氛圍，並販售獨家限定商品，塑造全新型態的消費場域。7-ELEVEN 指出，「品牌聯名店」為長期性合作，將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置，預估將帶動單店業績及來客數成長 2~3 成以上。7-ELEVEN 表示，「品牌聯名店」再次顛覆國人對便利商店的想像，將「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」品牌概念與便利商店融為一體，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，更成為難得一見的超跑精品店，期望帶給國體驗性、娛樂性及教育性的消費體驗。



7-ELEVEN 自 2008 年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年更接力發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，整合集團內品牌出發，再向外聯名擴展，目前已有 21 種複合型態。



即日起於台北威京門市 (「可口可樂」聯名店)、南京門市(「海尼根」聯名店) 及日內瓦門市 (「瑪莎拉蒂」聯名店) 打造 3 間品牌聯名店，是 7-ELEVEN 與飲料、啤酒、超跑三大業態的領導品牌共同操刀策畫，充分融合各自品牌精神、創意風格及生活型態等元素，在店內全面具體展現，創造截然不同的購物氛圍與遊逛性。



7-ELEVEN 提到，「品牌聯名店」從體驗、娛樂與教育三方著手規劃，「可口可樂」與「海尼根」將品牌博物館內的展品移師至 7-ELEVEN 門市中陳列展出；「瑪莎拉蒂」在門市中的展示品價值更逾百萬元，讓一般消費者能親近體會頂級超跑的魅力。