統一超加盟店補貼費用恐增加影響獲利 股價跌破300元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 近 2 日股價跌破 300 元關卡，是 2 個月首見，法人指出，統一超今年力拚以更多複合店和高毛利率產品來穩固獲利，不過，要留意今年有加盟店補貼費用增加的影響，同時，在高現金殖利率概念近來當道之下，以昨日收盤價 299 元計算，現金殖利率 2.9% 並非相當吸引投資人，使股價逢壓，今 (6) 日盤中多空在 300 元關卡拉鋸。

統一超日前公布全年稅後純益 102.06 億元，每股純益 (EPS)9.82 元，創歷年次高，董事會通過每股擬配發現金股利 8.8 元，也是歷年次高，配息率近 90%。

法人認為，今年公司預估同店銷售額成長較趨緩，僅 2-3%，加 上加盟店補貼增加，恐導致費用升高，超商本業獲利展望有待觀察。

由於連鎖零售業競爭相當激烈，統一超今年以來持續強化複合店型布局，最新消息是 7-11 健身複合店 BEING fit 全台展店計畫逐步推動中，第一季再開設台北和台中兩間門市，是首度將健身複合店據點擴至中台灣。

目前統一超共擁有 10 種複合店型，範圍涵蓋美妝、健身、烘焙、烤雞、閱讀、糖果和生啤酒，甚至還有結合多業種的「Big7」，成為目前業界複合種類最多的店型，其中，麵包複合店是展店速度最快的型態，可望藉此維持毛利表現。