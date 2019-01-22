蘋果供應鏈續擴資本支出 臻鼎今年破百億元 欣興追加到83億元

蘋果供應鏈 PCB 廠競相擴充資本支出，欣興 (3037-TW) 今 (22) 日董事會通過追加資本支出，2019 年全年資本支出預估增加到 59.8 億元，而臻鼎 - KY(4958-TW)去年資本支出已達 100 億元，估今年投資金額將再超越此數字。

欣興今日召開董事會，通過追加 2019 年資本支出 23.2 億元，預估資本支出金額由 59.8 億元增加到 83 億元，欣興指出，擴大資本支出，在於產能擴充、製程能力提升及產能建置。

欣興去年營收已達 757.33 億元，創新高，年增率 16.52%，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板應用。

臻鼎目前產品包括軟板，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板佔比約 80%，公司指出，去年的資本支出已達 100 億元。

臻鼎已居中國大陸產值第一大 PCB 廠，中國大陸淮安廠以生產硬板、汽車及軟板為主，秦皇島則以生產軟板及類載板居多，為因應市場需求，淮安廠二期工程在 2017 年 11 月動工，預計 2019 年下半年量產，新增產能以軟板為主，秦皇島也在進行擴產中，新廠以生產類載板為主， 2018 年資本支出約 100 億元，初估 2019 年臻鼎資本支出不會低於去年。

臻鼎去年營收 1184.86 億元，年增率為 8.47%，預估 2019 年的營收將再成長。