欣興Q4績效有望優於Q3 法人買盤湧入 今股價強勢

美中貿易戰火不斷，加上步入淡季，多數個股營運自 11 月起明顯走下坡，但產線含括載板與手機用類載板的大廠欣興 (3037) 營運卻持續高檔不墜，第四季整體績效可期，遂於近期成為投信作帳標的，而業界也預期，欣興第四季獲利表現應該不差。受惠於 ABF 載板訂單持續強勁，相關產線依舊滿載，加上報價端第四季仍小幅上調，另外，蘋果雖然新手機銷售不如預期，但包括類載板、軟硬結合板等訂單數量依舊可觀，可望幫助欣興在今年第四季繳出亮眼成績單。針對市況，公司近期也透露，的確需求依舊暢旺，還是有旺季效益的感受。



由於第四季營運相對穩健，加上有 ABF 載板題材加持，欣興近期成為投信強力買進的作帳標的，股價明顯走強，法人圈也傳出，欣興第四季不論營收與獲利，都將有望較今年第三季更上層樓。