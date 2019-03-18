廣運進行兩岸三地產能配置調整 擬出售中壢廠

廣運 (6125-TW) 集團自動化設備及電子 EMS 業務正在成長中，旗下子公司太極能源 (4934-TW) 也因應市場變化，將把台灣及昆山的產能遷往越南，廣運機械決議，擬處分其桃園中壢廠資產，廣運持有的中壢廠萬坪土地及廠房，持有成本僅 5.23 億元。

這是廣運計劃出售旗下子公司廣運機電 (蘇州) 位於蘇州工業園區圓融時代廣場不動產後，董事會決議處分旗下不動產案，有助挹注廣運現金流及今年獲利，廣運已在 2018 年完成處分台南學甲廠土地及廠房資產，給大型冷凍物流業者基富食品，挹注去年獲利 2.04 億元。

廣運中壢廠現有土地及廠房，是廣運機械 2003 年購自台灣飛利浦電子公司，土地 1.3 萬坪，廠房 1.42 萬坪，由於廣運現有新北新瑞芳廠可運用，公司將桃園中壢廠土地及廠房租給子公司太極能源使用，但太極能源將在今年 6 月將完成越南第二階段的產能建置，也將自該廠遷出，廣運董事會因此決議，對中壢廠資產進行處分。

廣運子公司太極能源將在台灣中壢及昆山產能遷往越南，今年 6 月可望完成越南第二階段產能建置，預計開出 200MW 的高效晶片及 450MW 的多晶電池晶片。

隨美中貿易戰升溫，台灣大型科技產線自中國遷回台灣，桃園工業產值超過 3 兆元，又擁有航空城、亞洲矽谷發展規劃，去年不少台商持續在桃園投資自用工業廠房及土地，尤以電子業為重，如台達電 (2308-TW) 以 20.6 億元購入中壢工業區內 8000 坪土地擴建廠房，廣達 (2382-TW) 投資 42.8 億元購入龜山區華亞科技園區 1.1 萬坪土地，目前包括英業達 (2356)、仁寶 (2324-TW) 等公司也陸續宣布投資桃園。