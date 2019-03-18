康普電池材料占營收比重攀上45% 連兩年配息3元以上

康普 (4739) 公布去年財報、盈餘分派，去年每股配息 3.2 元，係為連續兩年維持 3 元以上水準，以今 (18) 日 97.5 元平盤價計算，股息殖利率 3.28%，全年稅後淨利 4.29 億元，年增率 4.13%，去年因現金增資，股本膨脹，每股盈餘 4.63 元。電動車風潮方興未艾，因應大陸電動車市場成長，康普斥資 600 萬美元，新設月產能約 2 千噸第三條硫酸鎳產線，產能開出挹注，電池材料占營收比重攀升到 45%，去年全年營收為 63.1 億元，年增率達 26.6%。



電動車電池材料走高鎳化，鎳、鈷、錳三元電池比例由 6：2：2，轉向 8：1：1，鎳比重由 6 成提高 8 成，康普電池材料重心放在硫酸鎳，去年電池材料出貨量約 2 萬噸，除了電池材料之外，PTA 氧化觸媒占營收約 2 成，肥料、特化營收比重為 13～14%，其他占 7～8%。