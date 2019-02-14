康普1月營收5.88億元續創新高 股價重返百元大關

電動車市場百花齊放，中國車市疲弱，雙積分政策刺激下，整車廠加速新能源車布局，根據預估全年將有 48 款新能源車問市，帶動電池材料需求，康普 (4739) 公布 1 月營收 5.88 億元，續創新高，月增率 1.65%，年增率 14.19%，今 (14) 日直奔 104.5 元漲停價位，美琪瑪 (4721) 漲幅逾 7%，上攻到 80.2 元。Google、Tesla、Uber、本田相繼宣布加入自駕車、電動車市場，而中國雙積分制上路加速新能源車發展，康普主攻大陸電動車市場，第三條月產能約 2 千噸硫酸鎳加入量產，去年除了 10、11 月兩個月之外，其他月份單月營收均突破 5 億元，今年 1 月來到 5.88 億元，創下單月新高，年增率 14.19%。



康普去年前三季營收 48.35 億元，年增率 32%，稅後淨利 3.56 億元，年增率 22%，每股盈餘 4.21 元，電池材料占營收比重達 45%，去年第四季營收 14.74 億元，季減率 11.58%，去年全年營收 63.1 億元，符合 64.5 億元市場預估值，法人推估，全年每股盈餘約 5.43 元。



美琪瑪去年前三季營收 38.55 億元，年增率 3 成，稅後盈餘 2.1 億元，年增率 25.7%，每股盈餘 2.81 元，去年 12 月營收降至 2.5 億元，月減率 36.62%，年減率 41.57%，去年第四季營收 10.55 億元，係為近六個季新低，季減率 17.5%，全年營收 49.11 億元，年增率 16.17%，略低市場預估 51 億元水準。

