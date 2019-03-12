中國汽車銷量連八跌 分析師：貿易戰解決前 政府難推救市措施

中國汽車工業協會 (CAAM) 最新數據顯示，今年 2 月，汽車銷售量年減 13.8%，至 148.2 萬輛，連續第 8 個月下滑；對此，分析師認為，在美中貿易爭端化解前，北京當局恐難推出救市措施。

CAAM 新聞稿內容指出，2 月汽車銷量續降，主要是受到市場低迷及春節連假影響，累計 1 至 2 月，汽車產、銷量，分別較去年同期衰退 14.1% 和 14.9%；CAAM 副秘書長師建華認為，中國經濟成長疲弱，拖累了消費表現，消費者正在期待政府拿出救市措施。

環球資產管理公司 DWS(前稱德意志資產管理) 亞洲區投資主管 Sean Taylor，於接受 CNBC 採訪時表示，在美中貿易爭端獲得解決前，關稅造成的不確定性仍在，北京當局不太可能祭出救市措施。

Taylor 研判，假如美中貿易爭端得以化解，北京當局就會快速推出包括低利汽車貸款在內的「一籃子」措施，藉以激勵市場，「此舉可確實、迅速地發揮作用。」

中國國務院總理李克強上週於「第 13 屆全國人大會議」開幕式，發表政府工作報告，稱 2019 年，製造業等稅率，會從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

不過，花旗集團於最新報告中指出，在中國政府實際執行大規模減稅降費措施前，消費者將抱持觀望態度，延後購車計畫。