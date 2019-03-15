亞洲主要上市公司獲利惡化 電子業受創尤深

日經新聞在 15 日的報導中指出，亞洲的主要上市公司「ASIA 300」當中，在 2018 年度的淨利表現上，每 10 家公司就有 4 家較上年度遜色。尤其是領頭羊的台、韓高科技業紛紛陷入苦戰，也最受到市場關注。

在面板產業方面，由於去年中國的面板廠採取產量攻勢，造成市場價格滑落。加上貿易戰的影響，造成中國景氣衰退，而採取高價策略的智慧型手機又不受消費者青睞，都讓面板業者們面臨了寒冬。

iPhone XR 及其他高價位智慧型手機不受青睞 (圖：AFP)

友達光電 (2409-TW) 的彭双浪董事長名確指出業界榮景已經結束，「雖然過去 6 年持續賺錢，今後數年供給過剩將會變成常態」他說道。友達 2018 年度的淨利年減 7 成，為 101 億新台幣。而在 2018 年 Q4(10 – 12 月) 更是減少了 9 成。

同為面板產業的韓國 LG Display(034220-KR) 在 2017 年度創下最高收益紀錄後，在去年由紅轉黑賠了 1794 億韓幣 (約 170 億日圓)。而增加產能的中國京東方科技集團 (BOE)(000725-CN) 的業績也同樣轉惡。

而日前發生光阻液出包的全球最大晶圓代工廠台積電 (2330-TW)，其淨收益表現勉強持平。韓國三星電子 (005930-KR) 在 2018 年度的淨收益則是年增 6% 為 43 兆 8900 億韓幣 (約 4 兆 3000 億日圓)，營收成長率也只有 4%，遠不及 2017 年度的營收成長率 45%。

生產智慧型手機鏡頭的龍頭大廠大立光 (3008-TW)，淨收益也減少了 6%。

調查對象的 300 家公司當中，與科技業相關的約 40 家企業，營收成長率落在 9%，與 2017 年增加 6 成的表現相比，明顯出現大幅衰退。

和碩於 14 日公布 2018 年稅後純益年減 24.3%，總經理廖賜政表示「由於貿易戰尚未落幕，新產品還沒到位，而舊產品又已到高原期」，認為今年 Q2 將會是全年谷底，從全年來看，要改善獲利將是一大挑戰。

「ASIA 300」是於 2015 年，從台灣、中國、香港、韓國、東南亞、印度等共計 10 個國家及區域的上市企業當中，在評量公司市值及成長性後所選出。