英國會通過「延期脫歐」 歐股可望創近一個月最大單週漲幅

根據《彭博社》報導，英國國會日前通過「延期脫歐」，並否決舉行二次公投的修正案；今 (15) 日歐股走揚，本週漲幅可望創近 1 個月最高。

台北時間週五晚間 7 點 24 分，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.75%，德國 DAX 指數上漲 1.06%，法國 CAC 40 指數上漲 1.19 %，英國 FTSE 指數上漲 0.81%。

英國國會下議院日前以 412 票贊成、202 票反對，通過延長里斯本條約第 50 條期限，確定「延期脫歐」。

3 月 12 日，英國首相梅伊的脫歐協議，再度遭到國會否決；3 月 13 日，國會否決了無協議「硬脫歐」的選項；昨日，國會表決結果顯示，確定延後脫歐期限，否決二次公投。

梅伊先前提議，若國會在 3 月 20 日之前，表決通過脫歐協議，政府會向歐盟申請，將脫歐期限延後至 6 月 30 日。

受惠於美中貿易談判前景樂觀，自去年 12 月低點迄今，歐股總市值累計增加逾 1 兆美元；本週以來，泛歐 Stoxx 600 指數累計上漲約 2.2%。

據傳「川習會」將延至 4 月舉行，美國財政部長梅努欽也證實，總統川普和中國國家主席習近平，不會在 3 月見面。

川普日前於白宮受訪時表示，美中很有可能達成協議，因為中國亟欲促成此事，但他不急於求成；川普並強調，習近平知道，「我是在協議談不攏時，就會走人的那種人，這是可能發生的，他也不希望出現這種情形。」