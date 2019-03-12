傳印尼獅航擬取消220億美元波音訂單 改向空中巴士採購飛機

根據《彭博社》報導，知情人士透露，在衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)空難發生後，印尼獅子航空 (Lion Air)有意取消價值達 220 億美元的波音客機訂單，改向空中巴士 (Airbus) 採購飛機。

衣索比亞航空 1 架波音 737 MAX 8 客機於週日 (10 日) 墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空客機，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

據悉，去年 10 月發生空難後，獅航便萌生取消波音訂單的念頭；當時，波音主張人為疏失及維修問題，是造成獅航空難的主因，但印尼官方調查卻顯示，波音的防失速系統，才是導致失事的關鍵。

消息來源指出，獅航正在評估，以空中巴士 A320 系列機型取代波音 737 MAX 的可行性。

截至目前為止，包括中國、印尼、新加坡、澳洲等多個國家，已陸續祭出「停飛令」；中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空及印尼官方也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

新加坡和澳洲皆於週二宣布，暫時禁止 737 MAX 系列飛機，於境內起降；新加坡當局指出，有鑑於波音 737 MAX 在不到 5 個月內，就發生兩起事故，將停飛出入境新加坡的同系列客機，自 3 月 12 日下午兩點起生效。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 則透過聲明表示，目前尚無停飛波音 737 MAX 的計畫，但會在 4 月底前，要求波音對該機型進行設計變更。

空難事件使波音股價重挫，週一收跌 5.33%，至 400.01 美元。