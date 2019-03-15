新鉅科股票連續遭警示 下周一起遭處分盤交易 每5分鐘撮合一次

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 在光學新應用業務拓展下，1 月由虧轉盈，但在股價連續遭到警示之後，OTC 今 (15) 日指出，新鉅科 3 月 18 日起至 29 日 10 個交易日處於分盤交易，每 5 分鐘撮合一次。

同時，OTC 指出，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達 10 交易單位或多筆累積達 30 交易單位以上時，應就其當日已委託的買賣，向投資人收取全部的買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

新鉅科日前公布自結 1 月單月稅後純益 2200 萬元，每股純益 0.14 元，也優於去年同月的稅後虧損 6900 萬元，每股虧損 0.44 元。。；新鉅科由於股價波動過大，但 18 日起遭處以分盤交易至 29 日。

新鉅科目前大陸廠生產綠產能已接近滿載，公司規劃回台在中科園區興建新廠並主攻中高階產品，投資額預估 27.3 億元，新鉅科擬透過現增募資。

新鉅科公布 2018 年營收 16.48 億元，毛利率為負 0.82%，稅後虧損 3.11 億元，每股虧損 1.96 元；2017 年毛利率為負 27.63%，稅後虧損 5.25 億元，每股虧損 4.36 元。新鉅科擬 6 月 8 日召開股東會，由於去年虧損，將不配發股利。

新鉅科股價今天以跌停作收，收盤股價報 108 元，成交量為 11779 張，也是 3 月 7 日以來最大成交量。