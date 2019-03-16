〈環宇法說〉今年營收、毛利率將優於去年 與晶成合作6吋廠明年開出

環宇 - KY(4991-TW) 15 日召開法說會，總執行長安寶信指出，今年 RF 需求受惠 5G 明顯增加，資料中心 200G、400G 產品也陸續量產，今年營收、毛利率均可望優於去年，而跟晶電 (2448-TW) 子公司晶成合作的 6 吋廠，預計將於明年開出，剛好能迎接 5G 商機。

安寶信指出，今年變數多，態度偏向謹慎樂觀，在 5G 上面，由於 RF 的客戶需求「顯著的強」，目前美國 4 吋廠產能還應付得過來，但明年需求大增下，產能一定不足，所以跟晶成的合作相當重要。

另外，光通訊產品方面，去年在第 3 季末開始有點掉下來，今年來看，資料中心下半年會有活水，但量不會到太大。

安寶信解釋，今年來看，資料中心 100G 產品的量有，但是價格下降比較厲害，200G、400G 產品已經開始量產，供貨給比較大型的客戶，25G VCSEL 也將在今年推出，主要應用 100G、200G、400G 的數據中新應用，預計第 4 季將開出。

而外界關注與跟晶成的合作，安寶信指出，美國 6 吋廠在明年的這個時間一定會開出，月產能幾千片，不過可以取得多少產能不方便透露，而目前環宇持有晶成 10% 的股權、未來不排除朝向 49%、甚至更高的比重。