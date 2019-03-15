股市錢為何難賺 Cramer列5個例子說明

《CNBC》財經節目名主持人 Jim Cramer 週四表示，股票投資者在意識到潛在回報時，也得留意潛在風險，而下述 5 件事情說明了選個股的「危險」，從頂尖飛機製造商到頂級社交媒體平台，負面新聞可以在短短幾秒內就改變股市走向。

Cramer 認為，擁有股票當然還是有許多優勢，但指數基金是最佳接觸市場的方式，而股市為什麼難賺？Cramer 列這 5 大例子：

波音

波音近期股價走勢

2019 年以兩位數成長的波音 (BA-US)，其股價一直有強勁的成長力，但近日卻遭到不可預期的風險衝擊，即旗下 737 Max 飛機在不到 5 個月內已有兩次致命失事記錄。

Cramer 稱 737 飛機是波音的成長主要推力，但目前波音股價短短幾日已下跌 49 點，外界質疑兩次事故恐是飛機本身瑕疵，如此一來波音恐要扛負高額責任。

如果投資者扛不了這種無法預期、突如其來的痛苦，「你可能會想堅守指數基金，我認為波音最終會撐過這場波折，但近期內會如何發展，也難以預料。」

Dollar General

Cramer 表示，廉價零售店 Dollar General(DG-US) 一直是這時代的投資好標的，直到該公司估計今年獲利低於華爾街預期為止。

該零售商宣布將商店提高支出以吸引顧客，這項投資「有一些外界不知的重要策略措施。」

該公司股價週四交易時間重挫 7.5%，但終場跌幅收斂至不到 2%，Cramer 認為，如果你接受該公司週五可能遭分析師降評的結果，現在這個水準就值得買進。

Dollar General 的股價波動很大，「如果你要持有個股，就要對這種走勢有心理準備。」

嬌生

Cramer 將嬌生 (JNJ-US) 列為最喜歡的股票之一，尤其是在目前執行長 Gorsky 的帶領之下。他認為該公司或許擁有比任何公司還要好的資產負債表，包括「很棒的股息和優秀的庫藏股買回規模。」

嬌生週三輸了一場 2900 萬美元的訴訟，因其癌症病患指控嬌生產品含有石棉導致其病，嬌生還面臨其他許多相關訴訟。

他認為，投資者持有嬌生股票是因為該股票是「終極睡眠股票」。嬌生週四下跌 1%，Cramer 考慮將嬌生從自己的名單中除名。。

「我們現在知道了，未來可能有更多試驗損失，無論正確或錯誤都有可能。如果覺得這樣賭注太龐大，就堅守指數基金，那麼你在嬌生的損失，就可望獲 S&P 500 中的另外 499 家弭平。」

臉書

Cramer 本以為臉書 (FB-US) 最糟糕的日子已經過了，但在臉書的劍橋數據濫用醜聞案動用到大陪審團後改觀。雖然外界質疑不斷，但大陪審團的程序是機密，投資者無法取得檢察官或公司的任何跡象。

他還指出臉書週三發生全球大當機，以及產品長 Chris Cox 掛冠求去的事情。

「看起來，現在狀況比我之前設想的風險還多，也許這一切都來自隱私爭議。」

脫歐

這增加了持有個股的困難，英國國會議員決定延後 3 個月脫歐，但這得取得歐盟官員同意。

Cramer 認為，如果發生硬脫歐，英國可能 5 天內就會面臨食物供應中斷，「要是發生糧食暴動，誰還想要買股？但對於脫歐的恐懼，最後可能都只是杞人憂天，你到頭來就會說，早知道就趁市場疲弱的時候買一點什麼。」

「如果你想要對股市有曝險，最棒的方法就是買指數基金、指數基金..... 更多的指數基金。」