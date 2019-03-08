波音今年漲逾30% 分析師：後頭還有更多漲勢

波音 (BA-US) 今年股價飆升，但 Argus 分析師 John Eade 認為，現在這還不叫飆升，波音後頭還有更多上漲空間。

波音今年以來的漲勢不斷

去年第四季美股表現慘淡，而雖然今年以來至上週為止走勢是相當強勁，但若以過去一季來看， S&P 500 漲幅也僅有 3% 左右。

一如往常，股市多數陷入困境的時候，波音依舊昂揚，同一時期波音漲幅約莫 27%，而且這還是接在 2018 年近 10% 漲幅之後的表現，其他產業受貿易戰擔憂而走勢跛腳之際，波音依舊大步向前，今年又因分析師調升股票評級、良好的獲利結果和同業的挫敗更有利波音股價表現。

Eade 當然不是華爾街唯一看漲波音的分析師，華爾街正不斷調升波音的目標價。

Eade 週四重申波音「買進」的股票評級，並調升目標價 40 美元，至每股 460 美元，他認為中美貿易談判助長波音與同業開年來頭 2 個月的股價表現，因雙方可望達成協議。倘若中美真的達成協議並解除關稅，美國就能提高對中國的出口量，整個產業的獲利倍數可能會自 2018 年晚期的低谷水準持續攀升上來。

今年迄今，波音漲幅超過 30%，幾乎比工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 漲幅 (15.3%) 多一倍，分析師認為，波音向來不擔心受到貿易戰的衝擊，但當眾所盼望的貿易戰落幕到來時，波音卻可受惠上漲。

Eade 個人認為，現在只要股票出現與貿易擔憂有關的跌勢，就是一個買點，尤其是波音這種未來看來非常強勁的個股，因為航空產業有長期成長且波音有大量預備訂單，「近期內，該公司正在管理顧客需求的轉變，為更強大且更多的獲利成長做準備。但又同一時間，管理者顯然聚焦在實現強大的股東回報，並繼續提高股利和執行庫藏股。」

《巴倫》商業周刊也認為波音股價會繼續上漲，去年稍晚《巴倫》曾報導波音的投資者在過去 10 年賺得比 Alphabet (GOOGL-US) 股東還多。Eade 指出，過去 1 年、5 年和 10 年這三段期間，波音的表現均優於大盤 iShares U.S. Industrials ETF (IYJ-US)。

波音週四收低 0.5% 至 422.26 美元。