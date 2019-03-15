特斯拉宣布：Model Y將於2020年推出 售價為39,000美元

特斯拉 (TSLA-US) 的小型運動休旅車 Model Y 預計將於 2020 年推出。Model Y 為 7 人座車款，能夠在 3.5 秒內從 0 加速到 60 英里 / 小時。起價為 39,000 美元。這是特斯拉第五款推出的電動車。

「它具有 SUV 的功能，但能像跑車一樣前行。」特斯拉執行長馬斯克表示。

遠程型的 Model Y 將在 2020 年秋季推出，充滿電的情況下可行駛 300 英里，比起 Model 3 更為寬敞，但不像 Model X 那樣大。特斯拉也將推出售價 51,000 美元的雙馬達 AWD 版本，以及售價 60,000 美元的 Performance 車款。這兩款 Y 型車型將於 2020 年秋季推出。而價位較低的車款，充電情況下可行駛 230 英里，預計要到 2021 年才能上市，售價為 39,000 美元。

Model Y 系列車款 (圖: The Verge)

特斯拉的 Model 3 轎車成為 2018 年全球最暢銷的電動車，不過僅在北美地區。有市場認為，特斯拉可能已經耗盡了美國市場的需求，並將注意力轉向歐洲和中國。Model Y 與 Model 3 有很多共同之處，理論上不會消耗太多公司的資源和成本，同時也代表了一個巨大的成長機會。

Edmunds 產業分析執行董事 Jessica Caldwell 表示，特斯拉必須表現良好才能利用這一機會。SUV 領域的競爭非常激烈，基本上所有德國汽車製造商都已經開始推出自家的電動 SUV。

「如果特斯拉真的想成為一個主流品牌，它將不得不弄清楚如何向美國年輕人之外的市場出售汽車。」Caldwell 表示：「特斯拉有良好的基礎，可以讓 Model Y 成為一個轉捩點。如果 Model Y 的價格合適，提供寬敞的內裝，同時具有安全質量，它有可能成為年輕家庭必要車款。」