美銀美林：美股基金持有科技股比重 為近3年新低

十年河東，十年河西，去年還是最擁擠交易的美股科技股，特別是「FANG」，如今受歡迎程度已經大幅衰減。

據美銀美林對共同基金持股的分析，本月份主動型基金持有科技股的權重，已經降至 2016 年 5 月以來的最低，在基金經理人最受歡迎資產，排行已退居第四。而一年前，這是基金經理人最主要持有的部位。

美銀美林股票和量化策略師 Savita Subramanian 指出，這種下滑的重要原因，是基金大幅減持了軟體業的股票。另外，通訊設備製造商的持股也大減，投資組合在這些類股的持有比重，來到美銀開始調查以來，11 年的新低。

據美銀的研究，僅在 2018 年上半年，標普 500 指數的回報中，科技股占了 98%，但自此之後，在美中貿易緊張局勢加劇下，科技股的表現不佳。

PineBridge Investments 全球股票主管 Anik Sen 認為，2018 年的情況，可以說是一種下意識的反應，出於對增長的擔憂，經理人立刻降低了科技股的持有比重。

若以個股來看，蘋果股票的影響重大。Eaton Vance 基金經理 Yana Barton 就表示，他們削減了蘋果的持倉，因為已經沒有更多的故事可以吸引人們投入資金了。但整體科技行業仍可期待，因此他們將資金轉向軟體股票。

此外，美銀美林也發現，在過去的 5 年中，獲得超額回報最可靠的交易策略，是買入最不受歡迎 / 做空程度最高的股票，同時做空基金經理人最擁擠的交易標的。

買進最不受歡迎及賣出最超配股票的超額報酬比較 (圖表取自 Zero Hedge)

美銀美林指出，除了波動率異常來到歷史低點的 2017 年之外，如果買入大型主動型基金最低配的股票，並出售他們最超配的股票，總是能夠獲得超額回報。自 2012 年以來，每季的頭 15 天，最被忽視的 10 檔股票的年化報酬率，較最擁擠 10 檔股票平均高出 8.4%。