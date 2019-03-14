德國安能集團在台設亞太營運中心 將爭取第三階段風場開發權

德國安能集團 (EnBW) 在台設立的亞太營運中心今 (14) 日開幕，並宣告進軍亞太能源市場，安能亞太總經理韋名凱表示，台灣是安能在亞太的重要市場，將持續與上緯新能源、麥格理資本合作，共同爭取第三階段離岸風場區域開發權，也將積極在台尋找更多在地夥伴。

安能亞太總經理韋名凱表示，安能集團將自身定調為「德國能源轉型的引擎」，提供全方位的能源解決方案，而台灣是安能在亞太的重要市場，未來不僅要持續與上緯新能源、麥格理資本，共同爭取在今年的新一輪風場競價階段脫穎而出，也將積極在台尋找更多在地夥伴。

談及躉購費率議題，韋名凱指出，安能盼能在台長期耕耘，必須考量 20 至 25 年的長期建設投資，相信政府也了解，並會做出正確的訂價，目前不會擔心躉購費率的問題，但將持續關注政府所釋出的消息。

安能集團擁有豐富的離岸風電開發經驗，於去年初入股海鼎風電 3 座風場，與上緯新能源、麥格理資本共同開發裝置容量達 2GW(十億瓦)，且總投資額超過新台幣 2000 億的風場，未來安能亞太也將負責風場建制技術開發、營運人員培訓及風場運維技術轉移等工作，以爭取在第三階段區域開發中脫穎而出。

安能集團為歐洲最大的能源供應商之一，順應德國政府的能源轉型政策，2013 年內部大幅重組並改變商業模式，提出「2020 策略」白皮書，著手進行旗下核電廠退役、升級天然氣與電網間基礎建設，改變傳統發電廠的同時，也積極發展再生能源，並開發德國首座商轉的風場「Baltic 1」，隨後也持續開發 3 座風場，其中有 2 座將於今年商轉。