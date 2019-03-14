歐盟公布租稅天堂黑名單 台灣成功脫離觀察名單

歐盟經濟和金融事務委員會會議 12 日再度公布不合作的避稅黑名單，台灣與香港、澳門等 25 個國家區域中從租稅天堂的灰名單中成功除名。對於歐盟將我國自灰名單除名，財政部表示，未來將持續與各國政府共同合作，推動反避稅措施及提升資訊透明度，維護我國際形象、保障台資企業在歐盟會員國之投資權益與競爭力。

這是歐盟從 2017 年 12 月 5 日開始公布「稅務不合作名單」(黑名單) 後，二度公布黑名單，我國先前雖被未被列入黑名單，但卻是觀察名單 (灰名單) 中的一員。KPMG 安侯建業稅務投資部協理仼之恒表示，「灰名單」成員需嚴格落實改善措施，並受歐盟有關當局持續監察，否則將被列為黑名單。

被列為黑名單的成員會有什麼影響？任之恒表示，黑名單成員可能被歐盟施以經貿制裁，該會員國到歐洲或其他海外市場經商也可能面臨不便，包括銀行帳戶開立、資金調度，乃至於金融稅務等層面，影響範圍甚鉅。

根據歐盟經濟和金融事務委員會會議決議與公布名單，本次不合作的避稅黑名單，從既有 5 個國家的地區，整合部分灰名單，共增加 15 個黑名單成員。

這 15 個黑名單成員分別為：美屬薩摩亞（American Samoa）、關島（Guam）、薩摩亞（Samoa）、千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）及美屬維京群島（US Virgin Islands）、阿魯巴（Arub）、貝里斯（Belize）、百慕達（Bermuda）、多明尼加（Dominica）、斐濟（Fiji）、阿曼（Oman）及萬那杜（Vanuatu）、巴貝多（Barbados）、馬紹爾群島（Marshall Islands）與阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）。

財政部表示，歐盟 2017 年初陸續針對第三國稅務體制，就「租稅透明」、「公平稅制」及「執行反稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 措施」3 項議題進行檢視。

財政部表示，經多次溝通，歐盟認同我國過往在建構反避稅制度及提升資訊透明度所作努力，並請我國就「按國際標準與歐盟會員國進行資訊交換」、「修正或廢止自由貿易港區設置管理條例相關所得稅優惠」及「落實 BEPS 4 項最低標準」等方向承諾持續努力。

KPMG 安侯建業稅務投資部營運長張芷表示，歐盟在打擊租稅天堂上作風向來嚴厲，不僅要求相關地區頒布法令規範企業之經濟實質，實際執行上的嚴謹度也是重點關注。