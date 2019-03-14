【華冠投顧】軋空股當道 強勢股恆強 高檔法人信心不足 盤整區拉鋸戰不歇

當股王大立光 (3008) 來到 5000 元的時候，你要如何追逐光學股? 焦點光學股: 揚明光 (3504)、新鉅科(3630) 漲完了嗎??5G+AI 概念股多頭遲遲未發動，IC 設計類股會不會利多不漲??(3443)創意讓人磨好久，該放棄嗎??

中低價股的春天已經來到了!! 中環 (2323)、錸德(2349) 座地起價，要不要追?

系統整合廠商大綜 (3147)、敦陽(2480)、零壹(3029) 狂飆過後，誰是真正系統廠商的龍頭? 大數據與雲端的技術誰執牛耳?

台股加權指數技術面開高走低收帶量的黑 K 線，三大法人賣超 9.34 億，出現土洋對作，終場下跌 24.67 點。光學股族群仍然是強中之強，可注意的落後的光學股族群有 (6209) 今國光、(3441)聯一光可以注意。

5G+AI 的龍頭 (2454) 聯發科今天量能啟動，終場卻下跌 0.5 元，無法帶領 IC 設計族群啟動；(3443)創意在開放融券的首日，卻沒有多頭直接攻擊的訊號。目前 IC 設計族群可觀察但是介入只宜短線操作。低價股 (2436) 偉詮電可注意。

中環與錸德大漲代表的是股價淨值比題材的啟動，低於淨值的低價股會有短線行情。低價股 (3060) 銘異具有題材性。

系統整合廠商以往都是坐冷板凳居多，變成現金殖利率股的好標的。畢竟，台灣沒有跨國性的系統平台。接下來，台灣的證券交易方式將大變革，會有真正的領導廠商出現。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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