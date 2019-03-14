【華冠投顧】融券回補行情啟動 運動用品產業題材熱

2019.03.14 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10204，不破都先看多。

#盤勢分析

今天量能有 1100 億元，略小於月均量，今天雖然小幅開高走低，但是扣掉 2330 台積電等權值股跌幅，今天其實是小漲的，量能有夠也代表短線動能還夠，OTC 雖然還是收上影線，但整理狀況也還可以，KD 也將上勾提升多方再次發動機會，基本上本波從 10181 結構觀察點上移到 10204，就是看好不破持續站多方思考即可。

#類股方面，昨天提及有強制融券回補壓力的 3504 揚明光、3630 新鉅科今天持續嘎空上漲，另外就是 1515 力山明天即將融券強制回補，今天也有出現嘎空力道，如果今天融券沒有大減，明天還會有嘎空力道，強勢類股方面，先前提過本月底將舉辦運動用品展，相關題材的腳踏車概念股 9921 巨大今天續攻第三根紅 K，NIKE 概念股的 4426 利勤也續攻 5.49%，穿戴裝置相關的則是 8016 矽創大漲 5.46%，1409 新纖經歷前天大漲後連續整理兩天，也可以持續留意後續發展。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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