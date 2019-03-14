【華冠投顧】幸運星-三大人氣慘業：被動元件+矽晶圓+MOSFET殺好大？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2349 錸德、3504 揚明光、3105 穩懋、2375 智寶、3016 嘉晶

昨天美股因經濟數據表現佳，且中美貿易協議有望幾週內敲定加波音股價止跌，道瓊大漲 148 點。台股開高來到 10407 點後，面臨前高「10416」賣壓湧現，11:00 過後 2330 台積電、3481 群創、2474 可成、2886 兆豐金等權值股轉弱，收盤下跌 24 點，收本週反彈後的第一根黑 K，成交量放大為 1,138 億。OTC 受「三大慘業人氣族群影響」，矽晶圓、被動元件加上 MOSFET 族群賣壓出籠，雖有 3105 穩懋、8299 群聯、6274 台燿等股出現買盤撐盤，但仍開高走低小漲 0.13%，OTC 本週天天留上影線，今日成交量放大為 359 億……

今日強勢股集中在雞蛋水餃股，如 2323 中環、2349 錸德，光學股以昨天群組分享的老菜 3504 揚明光最強，今天再來一根漲停板！！

弱勢股部分集中在本週老師在《股市幸運星》節目中天天請大家避開，切記勿撈底，並天天開放持股健診的三大慘業人氣族群「矽晶圓、被動元件及 MOSFET」，如 2375 智寶併 5317 凱美原本是利多，結果卻利多不漲反重跌…… 矽晶圓 3016 嘉晶補跌 6% 帶動，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶繼續轉弱。其他弱勢股則是 3454 晶睿（跌破平台）、6188 廣明、8240 華宏等高檔拉回重跌……

PS. 今日老師有什麼大動作？？早上 9 點多就給全國會員發 Morning Call…Why？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。