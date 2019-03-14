農業革新！日本Nileworks 將推出自動操作農用無人機

日本研發農業用無人機的「Nileworks」於週四 (14 日) 表示，該公司已取得來自包括 INCJ、住友商事 (8053-JP)、住友化學 (4005-JP)、KUMIAI 化學工業 (4996-JP)、SPARX 集團 (8739-JP) 的未來創生 2 號基金，以及無人機基金 2 號 (Drone Fund 2) 共 6 家企業及團體的 16 億日圓資金。而 Nileworks 自創業以來，獲得的資金也累積到 24 億日圓。該公司將利用此次增資來推動無人機的量產，還有發展大豆及小麥之外，在其他農作物上的應用。預計在 2019 年將銷售 100 架的無人機。

Nileworks 的農業用無人機 Nile-T19 (圖：翻攝自 Nileworks 官網)

由 Nileworks 所生產的新款自動操縱農業用無人機「Nile-T19」，將可進行農作物生長發育的診斷，以及進行農藥的噴灑。從 2019 年 6 月開始，將由住友商事等經銷商進行銷售。

「Nile-T19」無人機的售價預估會落在 500 萬日圓左右，可透過行動電話的通訊網，來連接上雲端服務。Nileworks 可以即時取得資料，並透過搭載在無人機上的專用攝影機來找出農作物的病因，或是透過網路連線來進行無人機的維護管理。

Nileworks 社長柳下洋表示，該公司無人機的強項在於「雖然可以飛行的場地受到限制，但人們不需動手即可進行飛行。這也相當於自駕車 Level 4 的境界」。此外，「在讀取農地的資料庫後，無人機就可自行判斷所在地點是否可以進行升空飛行等等」強調該公司所生產無人機的安全性。

另外，Nileworks 也表示，未來將著眼印度等龐大的海外市場，將銷售範圍擴展到日本之外的國家。