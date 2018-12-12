無人機大廠雷虎跨足電競 明年Q2前開賣遙控車

全亞洲最大 LanParty 電競嘉年華 2018WirForce 上周末於圓山爭艷館甫結束，無人機大廠雷虎 (8033-TW) 展出《絕地求生》二款遙控車，雷虎表示，電競遙控車新品預計明年第 2 季前上市銷售，等於宣告跨足電競版圖。由於《絕地求生》全球擁有超過 4 億名愛好者，雷虎樂觀預期，屆時銷售有望至少先上看萬台。

雷虎規劃明年陸續推出 3 款《絕地求生》遙控車，包括最熱門的突擊車、軍卡車和越野車，皆擁有獨特外觀和質感，如同虛擬實境的車子，兼具收藏價值。

雷虎表示，除了完成車外，未來也將推出無電裝純靜態展示的產品，展望明年，《絕地求生》的遙控車產品將營運成長的重要動能之一。

《絕地求生》全球擁有超過 4 億名愛好者，且多是 30 歲以下且為重度玩家，為了更貼近年輕客群，雷虎未來將積極結合玩家活動，於台港澳等地加強市場行銷，以擴大傳統無人機之外的新消費族群。

2018WirForce 今年共有超過 20 家國內外大廠參展，4 天總參觀人數超過 15 萬人次，全程活動實況共超過 150 萬不重複觀看人次，總曝光數超過 6000 萬人次，電競市場相當熱絡，法人指出，在雷虎跨入電競市場後，以其目前預測的銷售台數，可望創造近億元的營收。