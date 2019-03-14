泰國大選後政局穩定？ 分析師澆冷水 還是別太指望泰股行情

泰國即將在 3 月 24 日舉行大選，不少投資人寄望泰國選後的政治和經濟穩定，但分析師則表示，恐怕並不樂觀。

去年，在美國升息及對全球經濟成長放緩的擔憂下，投資人紛紛撤出新興市場，其中外資自泰國股市流出 90 億美元創新高；今年以來，外資並未明顯回流泰股，主要還是在等政治面不確定的利空散去。

里昂證券 (CLSA) 泰國研究主管 Suchart Techaposai 預期，泰國大選後政局將維持穩定，過去十年來由於政治對抗，使得政策連續性和潛在的私人投資失去動力，而最有利的選舉結果將是由現任軍政府支持的聯合政府勝出，果真如此，樂觀預估泰股 SET 指數今年前上看 1850 點

SET 指數周三以 1639.67 點作收，今年以來的漲幅約為 4.8％。

泰國 SET 指數今年以來漲幅約 4.8%=.

星展銀行策略師也對泰股選後走勢抱持樂觀，在研究報告寫道，泰國大選後，「權力可平穩過渡到新政府」，並將推動國內消費和投資成長，再次吸​​引外資流入。

不過，對更多的分析師來說，並非都對泰國大選結果抱持樂觀，並預期政治緊張局勢可能再次爆發。

亞洲風險諮詢公司 Verisk Maplecroft 的負責人 Miha Hribernik 表示，即將舉行的泰國大選，有可能加深該國 2014 年瀕臨內亂的裂痕。親軍的 Palang Pracharath 黨若勝利，將激怒反對派；而若由反軍事的泰國黨領導新政府，其權力將受到軍方的嚴重限制。

Hribernik 說，無論哪種方式，反對派的長期不滿將繼續惡化，因此選後很難避免民間暴動抗議，而這意味著無論其政治派別為何的泰國新政府，都將被迫優先考慮國內問題的穩定，包括經濟改革。

諮詢公司 Capital Economics 的經濟學家也表示，他們不排除可能會爆發破壞泰國經濟的政治抗議活動。如果選民認為並非自由選舉，另一場抗議活動和暴力衝突將爆發，類似 2010 年和 2014 年的緊張形勢，將對經濟造成重大打擊。