GS Yuasa 擴大土耳其工廠電池產能

日本的電池大廠 GS Yuasa(6674-JP) 在週三 (13 日) 時表示，具備最新技術的土耳其工廠，已於 2019 年 1 月正式展開生產作業。該公司看準未來歐洲市場對於低污染車輛的需求，將擴大在高性能鉛蓄電池方面的生產。新工廠計畫年產 200 萬個車用電瓶；加上目前在土耳其當地現有其他工廠的產能，目標在 2022 年時達到年產量 600 萬個。

(圖：Investing.com)

目前汽車市場上有許多的低污染車輛，為了減少廢氣排放，在停等紅綠燈或於路邊臨時停車時，汽車引擎會自動熄火以降低汙染並減少油耗；在起步或電瓶蓄電量過低時，車輛會自動啟動引擎。

由於這類低污染車輛，引擎會頻繁的進行啟動及停止，在電瓶的選擇上需要搭配性能及容量優於已往的高性能產品，以應付啟動馬達這類消耗大電流裝置的運作。

GS Yuasa 在 2015 年 10 月，與土耳其當地的「Inci Holding Anonim Sirketi」合資成立「Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi」，資本額 1 億 5300 萬土耳其里拉 (約 36 億日圓)，由「Inci Holding Anonim Sirketi」與「GS Yuasa」各出資 50%。主要生產銷售堆高機用及其他各式鉛蓄電池。並於 2016 年開始在當地生產 GS Yuasa 品牌的產品。員工近 800 人，原有工廠的年產能約 400 萬個，而新工廠預計在 2022 年可達到年產能 200 萬個。

為了強化車用鉛蓄電池在土耳其附近國家的銷售，該公司也陸續在 UAE 杜拜、烏克蘭基輔，及埃及開羅設立營業據點。並打算進軍中東、非洲、獨立國協 (CIS)，以及歐洲市場。