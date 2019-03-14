美國防預算增加 3大國防股看俏

國防承包商的好消息，真的來了。

美國國防部近日發布 2020 財年預算，預計支出達 7180 億美元，約較去年增加 6%。

支出增加支撐了該產業的銷售成長目標，因此華爾街看好整體產業，約莫 65% 國防企業的評級都是「買進」，例如 Lockheed Martin (LMT-US) 公司。這比道指成分股的平均還高出 10 個百分點。

Lockheed 今年迄今股價走勢

這訊息很明確：買進國防股，華爾街尤其力推這三大國防承包商：

Lockheed、Raytheon (RTN-US) 和 Northrop Grumman (NOC-US)。

美國這些大型國防承包商年度營收超過 2500 億美元，市值超過 4000 億美元，更甚者，自從川普政府終結 2014 年至 2017 年的預算自動減支措施後，這些企業的業務就不斷改善。

成長加速也支撐股價估值倍數上升，S&P 500 中的國防股本益比約 16.7 倍，與歷史相符且與道指成分股平均本益比 15.6 倍相比略高。

這 7% 溢價空間很合理，因為分析師估計未來 2 年國防股獲利年平均成長約 10%，約較道指高出 4 個百分點。

Baird 分析師 Peter Arment 認為，預算數字意味著勝利，政府將會努力汰舊換新，「國防資本重組的主題完好無損。」

他指出，美國國防預算中包括：115 億美元買 78 架 Lockheed Martin 公司的 F-35 Lightning II 噴氣式飛機、124 億美元買 BWX Technologies (BWXT-US) 和 General Dynamics (GD-US) 製造的新潛艇，另外美政府也將花費 30 億美元購買 Northrop 的新型隱形轟炸機 B-21。

SunTrust 分析師 Michael Ciarmoli 補充，下一代的技術和能力都獲得市場關注，超高音速武器將獲得 26 億美元、太空技術取得 141 億美元、網路防禦方面分配 96 億美元。武器和網路系統都支撐 Raytheon 的營收。

去年 12 月國防股也與廣泛股市一樣走跌，今年開年同樣上漲，迄今漲幅 17%，距離 52 週高點剩 9%。由於美政府這個最大顧客肯掏更多錢，國防股今年可望創新高。