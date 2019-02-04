武器是個好買賣 美股國防股1月走勢為10年最佳

沒有那個國家像美國這樣肯花大錢買武器。川普政府 2019 年的國防支出法案將五角大廈的預算提高到 717 億美元。

本週，美國五大國防企業：洛克希德．馬丁 (LMT-US)、波音 (BA-US)、通用動力 (GD-US)、諾斯羅普 (NOC-US)．格魯曼 (NOC-US) 和雷神 (RTN-US) 公佈了第 4 季財報。

在所有財報公佈後，產業指數 iShares 美國航太和國防 ETF 1 月上漲 12.3%，這是自 2009 年 4 月以來的最佳單月表現。

以下是各家美國國防工業巨頭的表現。

洛克希德、馬丁 (Lockheed Martin)

洛克希德．馬丁每股獲利 4.39 美元，僅比華爾街預期低了 1 美分。這家全球頂級武器製造商第 4 季營收為 144 億美元。但該公司表示，預計 2019 年每股獲利 19.15 美元至 19.45 美元，低於分析師預期的 19.57 美元。

這家五角大廈最大的武器供應商拿下了軍方最新的超音速導彈合約以及繼續生產交運 F-35 戰鬥機，後者是美國單價最昂貴的武器系統。

洛克希德馬丁股價走勢

波音 (Boeing)

波音公司的獲利是支全壘打，以調整後每股 5.48 美元力壓華爾街預期的 91 美分。該航太製造商的營收也很穩固，達到 283 億美元。此外，波音全年營收為 1011 億美元，首次突破 1000 億美元大關。

波音的國防部門第 4 季營收為 61 億美元。該公司表示，F/A-18 戰鬥機、衛星和武器計劃的出貨數量推動營收出現 16% 的同比成長。

作為全球第二大國防企業，去年波音拿下大量五角大廈合約。僅在 9 月波音就獲得了 20 多份合約，累計價值為 137 億美元。

這家航太巨頭取得海軍的 MQ-25 空中加油無人機 8.05 億美元的合約，在空軍 T-X 訓練機計畫獲得 92 億美元合約，為 UH-1N 直升機升級獲得了 24 億美元合約，更為空軍一號獲得 39 億美元合約。

波音公司上週還向空軍交付了延遲已久的 KC-46 加油機。這兩架由波音公司商用 767 客機改裝的飛機，於週五在離開該公司華盛頓州 Everett 廠後降落在堪薩斯州的 McConnell 空軍基地。

波音股價走勢

通用動力 (General Dynamics)

根據 Refinitiv 的數據，通用動力的業績沒有什麼驚喜，第 4 季每股獲利為 3.07 美元，高於分析師預期的 2.99 美元。

以生產美國強悍的 M1 艾布蘭 (M1 Abrams) 坦克知名的通用動力，其戰鬥系統部門的營收同比成長 4.9%，達到 62 億美元。

通用動力 10 月獲得了價值 2600 萬美元的五角大廈合約，以升級美國軍方的 M1A2 艾布蘭坦克。自 1980 年成立以來，M1 艾布蘭坦克幾乎全都現身在美軍幾乎所有重大衝突中，並且目前仍是美國陸軍和海軍陸戰隊的主戰坦克。

通用動力股價走勢

諾斯羅普．格魯曼 (Northrop Grumman)

諾斯羅普．格魯曼第 4 季度每股獲利 4.93 美元，遠高於分析師預期的 4.32 美元，而營收為 81.6 億美元。不過，該公司預計 2019 年每股獲利 18.50 美元至 19 美元，遠低於華爾街預期的 19.49 美元。

由於載人飛機和太空計劃的銷量增加，諾斯羅普的航太系統單位銷量同比成長 6%。在 2018 年，這家國防公司獲得了一筆巨額 4.29 億美元的美國空軍合約，用於發射兩個酬載，另外還有 36 億美元用於飛機反干擾系統。

諾斯羅普格魯曼股價走勢

雷神 (Raytheon)

全球最大導彈製造商雷神的第 4 季每股獲利為 2.93 美元，略高於分析師預期的 2.89 美元。

然而，單季營收輕微不足，為 73.6 億美元。據 FactSet 報導，雷神公司主要導彈業務的銷售額低於預期的 25 億美元，僅有 23 億美元。

在第 4 季，雷神公司的導彈系統部門獲得的合約包括 4.52 億美元用於 AIM-9X 響尾蛇短程空對空導彈、1.93 億美元用於海軍標準二型導彈，以及另外 5.63 億美元的機密合約。