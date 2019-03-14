特斯拉預計明發布Model Y 但衝刺業績仍面臨艱巨挑戰

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 預定台北時間 3 月 15 日上午 11 時發布 Model Y，這是特斯拉全新的 SUV 車型，將於 2020 年正式投產，可能會由美國內華達州和中國上海的超級工廠生產，這同時也是特斯拉基於需求的全新冒險。

特斯拉股價週三 (13 日) 收漲近 2%，但過去 12 個月累計，股價已跌掉超過 15%，相較之下，標普 500 指數這段時間上漲了約 1.7%。

自執行長馬斯克 (Elon Musk) 1 日宣布 Model Y 之後，特斯拉累計則下挫約 3%。

特斯拉早前推出 Model 3，以展現特斯拉打造一款價格適中的電動汽車的能力，SUV 是美國和中國市場需求增長最快的車型，Model Y 的推出，則是一次更向主流車款調整的努力，藉以達成馬斯克長期承諾的年產 100 萬輛汽車的目標。

不過分析師並沒有理所當然地看好這個調整。CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，雖然 SUV 在市場非常歡迎，但關鍵是消費者是否希望在眾多選擇之中，決定購買特斯拉，特別是考慮到缺乏激勵措施。

另一個問題是，Model Y 上市時間約為 2021 年，正好也有眾多電動汽車預定上市，競爭將非常激烈。

特斯拉尚未表示何時開始接受 Model Y 的訂金，分析師預計，公司將遵循過去傳統，在發布後不久就會開始接受訂金。高盛在最新的報告中表示，這將有助於特斯拉的現金餘額。

但是另一方面，高盛由 David Tamberrino 領導的團隊認為，Model 3 因在美國可抵免稅的金額減少，在歐洲又有交付問題，今年第 1 季原本就出現需求疲軟現象，新款 Model Y 的推出，，將會使此一問題更加惡化。

不過高盛認為，特斯拉仍然會力推更便宜的 Model 3，來衝刺今年特斯拉的利潤率。

Wedbush 分析師 Dan Ives 領導團隊預估，Model Y 的成本預計在 3-5 萬美元。