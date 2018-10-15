全球10大、美國第6國防巨擘誕生 通訊系統是關鍵

美國科技及國防企業哈里斯 Harris (HRS-US) 和儀器及國防公司 L3 科技 (LLL-US) 週日 (14 日) 宣布同意全數股票合併案，將成為美國第 6 大國防承包商，年銷售額約 160 億美元。

全股票交易價值 L3 為 157 億美元，略高於週五 (12 日) 收盤的 153 億美元市場資本總值。該交易創建了一個軍事通信和國防電子集團，市值約為 340 億美元。

Harris 股價週五上漲 0.42% 來到 154.87 美元。L3 股價週五收盤漲 0.31% 來到 195.78 美元。

Harris 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

合併後的公司將命名為 L3 Harris Technologies。將成為美國第 6 大防務公司，全球 10 大國防公司，在全球 100 多個國家擁有約 48000 名員工和客戶。

這筆交易是代表美國政府及國會增加國防支出的最新案例，促使承包商進行合併，以更大的規模來競標更大的項目，涵蓋了從升級過時的電腦系統到太空探索等業務。

過去 18 個月中也有多間國防承包商之間進行合併，去年聯合技術 UT (UTX-US) 以 300 億美元的價格收購了羅克韋爾柯林 Rockwell Collins，而 3 月份，TransDigm 集團以 5.25 億美元現金併購零部件集團 Extant Components。

兩家公司表示，合併後的公司預計將實現淨營收約 160 億美元，EBITDA 為 24 億美元，自由現金流為 19 億美元，而第 3 年現金流可達 30 億美元。

預計第 3 年後，年度費用節降金額為 5 億美元，可為客戶節降約 3 億美元的售價。新公司總部將設立於美國佛州 Melbourne 市。

Vanguard 集團是 L3 的最大股東，也是 Harris 的第 2 大股東，兩間公司控制權均超過 11% 以上。