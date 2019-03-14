FAANG還值得買入嗎？分析師：已突破下跌趨勢 有望上揚

FAANG 去年還是基金經理人最熱愛的股票，今年卻遭到無情的大幅減持。但一些分析師相信，這些股票仍有機會大漲一波。

經過去年第 4 季的猛烈修正後，Facebook(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US)，今年以來都有兩位數的漲幅，並勝過大盤。投資人當前的疑問是，這樣的漲勢還會不會持續？

Newton Advisors 分析師 Mark Newton 認為，本週是非常重要的觀察點。

本週一美股科技股就開始轉強，蘋果帶頭的作用功不可沒。美國銀行近日也調升了蘋果的評級，由中性上調至買入，目標價由 180 美元拉高至 210 美元，認為市場對蘋果銷售下滑的預期過度。週三蘋果再漲 0.44%，收 181.71 美元。

Facebook 是另一檔本週強漲的個股，儘管圍繞其監管爭議不斷，週三 FB 仍漲了 0.84%，收 173.37 美元。野村將這支股票評級由中性上調為買入，目標價由 172 美元上調至 215 美元，並認為 FB 的核心擔憂已經有所緩解。

Newton 指出，FAANG 的股票已經突破了去年夏天以來的長期下行趨勢，情況已有所改變。許多資金向 Alphabet、蘋果及 FB，推動了股票上漲。他認為，現在 FAANG 的股票在技術上比前幾個月更具吸引力，包括亞馬遜和 Netflix 也有望進一步上漲。

S&P Global 分析師 Erin Gibbs 採取不一樣的投資策略，她更愛獲利實際在成長的股票。對於 FAANG，她認為 Netflix 是很棒的股票，今年的利潤將增長 50% 以上。

不過，她認為應該遠離 Facebook 和蘋果這樣的公司，這些公司可能會受到即將到來的收入衰退的拖累，造成估值進一步下滑。