AI聊天機器人也能有藝術魂？ 宋允鵬和你台上彈鋼琴說故事

大家可以想像，鋼琴家除了在台上演出，還能在網路上化身為聊天機器人與大家互動嗎？今年 3 月 24 日與國家音樂廳即將上演「美女與野獸─宋允鵬 2019 鋼琴獨奏會」，鋼琴家宋允鵬在台上彈鋼琴說故事之外，同時也搭上了最新 AI 人工智慧的風潮，全國首創專業音樂家聊天機器人，讓人們欣賞高雅音樂會之餘，還能隨時隨地聊天説音樂。

2016 年起全世界吹起一股聊天機器人風潮，許多產業將人工智慧運用在客戶服務的功能上，在人手一機的時代中不僅讓客戶享有一對一的服務體驗，也大大的取代人力節省成本。

據媒體報導，目前在音樂產業當中對於 AI 的應用，已經出現針對音樂的詞曲創作，以及音樂版權的過濾等等功能，但這些都是僅限於音樂產業上游的供應者的應用，與一般人的日常生活似乎不太相干；另除了前面提到詞曲創作外，這樣的應用與音樂表演工作者也有著相當大的距離，特別是以現場為主的音樂表演產業。

雖然近來人人有 LINE 這項網路通訊軟體，並且在 LINE 當中聊天、閱讀新聞、看影片、購物、訂機票幾乎一站到底，於是在商業上各家品牌公司廠商也開始啟動了針對其會員客戶的個人化服務，如優惠訊息、退換貨等客服、帳單查詢、繳費提醒、搜尋等功能，只是以上功能大部分僅限於助理型的，除非消費者已經確定進行消費相關的行為，否則一般來說人們並不會長時間停留在這些功能的使用上。

古典音樂在音樂產業中算是小眾，但在台灣的表演藝術活動日益增長，傳統活動海報與傳單已經淪為形式，廣播電視等媒體宣傳的集客力也不如以往，即便現代觀眾從接收傳統實體資訊已經轉向網路數位化資訊，但茫茫網海中又有著數不清也看不完的廣告項目，即便活動主辦方投入了 FB 與 LINE 的廣告，似乎仍無法與目標族群有效互動，進而成為有效益的行銷，確實還是一件很困難的工作。

然而，現在出現了 AI 人工智慧的科技投入了生產者與消費者一對一互動的應用，除過往一般協助資訊露出的基本功能外，更讓聊天機器人 (Chatbot) 具有「人性」的學習能力，充分展現出某位藝術家的個人特質，同時以網路好友身份隨時用 Line 或 Messenger 跟你聊天，不僅使消費者感覺如同藝術家本人與你一對一進行對話之餘，還能從中得到消費者想知道的各種資訊，無論是專業知識與教育學習，甚至一般人的噓寒問暖、幽默對談等等娛樂功能的回應，相信將會是更加有效的行銷工具，所以具有特別人格的知識型聊天機器人，勢必成為人工智慧的未來趨向。

以鋼琴家宋允鵬教授為原型所打造的「宋 P」，不僅僅是有趣的是聊天機器人，而是將一位充滿生活智慧與豁達人生觀的鋼琴家、音樂教育家，他所擁有顯赫的演奏與教學經歷，運用最新 AI 人工智慧科技來將宋允鵬教授的藝術靈魂形塑在宋 P 身上，使得機器人將不只是助理，更不是只有娛樂，而是附有教育及藝術推廣功能的 Line/FB 好友，這將是古典音樂界的首創。

可以想像一下，將富有人性且個性鮮明的音樂家，變成一個在手機上 24 小時隨時可對話聊天、且什麼都能聊的人，不僅能讓好奇的人透過聊天機器人更接近古典音樂，也讓一般聽眾有更精準的方式得到藝文活動資訊，勢必引起注目。

傳統的藝文行銷已幾近飽和，面臨新時代的來臨，歐普思音樂藝術與亞路科技共同開發「宋 P」聊天機器人，成為藝文與科技產業於 AI 技術應用合作的開端，期盼為藝文活動宣傳開創一個新的管道，提供更多藝術家該項全新的行銷推廣管道，更希望透過聊天機器人的出現，能帶給消費者多一點新奇，並增添新意，也希望為古典音樂界與其他藝術領域注入一股年輕的活力。

加入「宋 P」LINE 好友網址：https://bit.ly/2CsvOI7